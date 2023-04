Allagamenti a Roma: box invasi dall'acqua

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile a Roma dopo il forte temporale che ha colpito la città. Qui siamo nella zona via Conca d'Oro: i box di queste palazzine sono stati completamente dall'acqua. Si è verificato anche il cedimento di una porzione di muro.

Via twitter Atac comunica che via dei Prati Fiscali è stata chiusa per danni da maltempo nel tratto tra piazzale Jonio e via Salaria. “Abbiamo deviato su percorsi alternativi le linee 69 -93 e 435 mentre sono stati ripristinate i percorsi delle linee 88 e 92, precedentemente deviate”.