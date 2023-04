Manhattan, il momento in cui crolla il parcheggio: il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Una persona è deceduta e altre cinque sono rimaste ferite nel crollo di un garage adibito a parcheggio nel cuore di Manhattan. Per precauzione le autorità locali hanno fatto evacuare i residenti della zona. Il crollo a Lower Manhattan è avvenuto vicino a Wall Street. A differenza delle immagini riprese dall'alto, che mostrano decine di auto devastate, capovolte o appoggiate su un fianco, questo video, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, documenta il momento in cui è avvenuto il cedimento. “L'edificio - ha dichiarato il sindaco di New York, Eric Adams - è completamente instabile”. La polizia ha parlato di “collasso strutturale”. La proprietà è di Abacus Bank.