Manifestanti per il clima bloccano il traffico davanti al Colosseo, la rabbia degli automobilisti

Intorno alle 10:20 di questa mattina un gruppo di attivisti per il clima di Ultima Generazione ha bloccato il traffico in piazza del Colosseo, all'incrocio con via Labicana a Roma.

Il blocco, durato circa 25 minuti secondo i promotori dell’iniziativa “Non paghiamo il fossile”, ha causato disagi e ha provocato reazioni rabbiose da parte degli automobilisti prima che la polizia riuscisse a liberare la strada trascinando via i manifestanti che contestano l’inazione della politica nei confronti della gravità della situazione climatica.

Dieci persone sono state fermate e accompagnate nel commissariato di zona.

Ultima Generazione fa parte della rete A22 che unisce gruppi di disobbedienza civile per il clima attivi in diversi Paesi, come Just Stop Oil nel Regno Unito, Stop Old Growth in Canada, Derniere Renovation in Francia e Declare Emergency negli Stati Uniti.