Marcia di carro armato ucraino a Bakhmut: sembra disabitata, nel video il viso perplesso del soldato

Un video sui social ucraini mostra la "marcia" di un carro armato ucraino a Bakhmut: sembra disabitata, nel filmato, il viso perplesso del soldato che sembra guardarsi attorno e non vede anima viva. Nel silenzio assoluto, il rombo pesante del tank che procede "indisturbato", in un paesaggio devastato di sole macerie ed abitazioni bucherellate dalle pallottole russe. In realtà - secondo l'ultimo bollettino militare ucraino - le forze russe hanno colpito ieri con tre missili, tre droni, 47 raid aerei e 42 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo: e le truppe di Mosca hanno cercato di avanzare lungo Bakhmut, e delle direzioni di Lyman, Avdiivka e Marinka nella regione di Donetsk.

Nel corso della giornata i soldati ucraini hanno respinto 60 attacchi russi e l'aviazione ha colpito nove basi russe ed ha abbattuto un drone di tipo KUB. Come riportato ieri, le truppe di Kiev hanno abbattuto 14 dei 17 droni Shahed-136 utilizzati negli attacchi russi. Le forze di terra ucraine, hanno colpito tre posti di comando, due basi, due lanciarazzi multipli Grad e un sistema per la guerra elettronica.