Matteo Salvini festeggia il Milan in semifinale con 8 Km sul tapis roulant

Indossa la maglia del Milan ed esulta per l'accesso in semifinale dei rossoneri dopo il pareggio con il Napoli (1-1). Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, ha scelto Tiktok per pubblicare il video in cui appare impegnato sul tapis roulant. Ha percorso otto chilometri, un buon risultato che lo accomuna alla vittoria della sua squadra: “Sono passati i ragazzi, si va in semifinale. Sì, sì, sì”, ripete in favore di telecamera.