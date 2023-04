MiG-31 russo prende fuoco e si schianta a Murmansk: “I piloti si sono espulsi”

“Un jet da combattimento MiG-31 si è schiantato nella regione di Murmansk durante un volo di addestramento”, scrive in una nota il ministero della Difesa russo. “Entrambi i piloti si sono espulsi e sono stati recuperati. Le loro vite non sono in pericolo”, si legge ancora nel comunicato. Sui social, intanto, sono diverse le immagini che immortalano gli ultimi istanti del MiG-31: il mezzo militare prende fuoco in volo, continua la sua rotta per un po' prima di schiantarsi in un'area deserta. Tra le particolarità di questo caccia da guerra c'è la capacità di trasportare missili aria-aria e aria-superficie di vario tipo e perfino missili balistici ipersonici.