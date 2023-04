Milano, paura nel quartiere Dergano: in fiamme un appartamento all'ultimo piano

L'unico abitante del grande appartamento all'ultimo piano, dove è andato a fuoco il doppio tetto, in lamiera e in legno, non ha avuto bisogno di cure mediche. Così come il resto degli inquilini del condominio. Tutti sono stati evacuati e nessuno di loro è, fortunatamente, rimasto intossicato. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sono andate avanti per ore, nonostante il coinvolgimento di 8 mezzi, tra cui il nucleo Saf, quello degli 'arrampicatori'. Il tetto di lamiera dalla forma arrotondata, infatti, è risultato di difficile accesso. Secondo una prima ipotesi, l'incendio si sarebbe sviluppato dalla canna fumaria.