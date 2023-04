Militari russi nascosti sotto il carro armato distrutto: l'ultimo tentativo di sfuggire al drone

Queste immagini tragicomiche se proiettate in un film, raccontano un momento della guerra in Ucraina. Due soldati russi, probabilmente sopravvissuti all'attacco del loro carro armato, il blindato è visibilmente in fiamme, cercano riparo sotto al mezzo militare. Il drone, dotato di telecamera ad angolo ampio, si abbassa e li scova immediatamente. Un episodio, probabilmente finito a lieto fine per i due combattenti, che nasconde la tragedia sul numero dei militari deceduti dall'inizio del conflitto.

Secondo le stime degli ucraini, le perdite russe sarebbero di 183.130 uomini, 3.661 carri armati, 7.098 mezzi corazzati, 2.810 sistemi d'artiglieria, 538 lanciarazzi multipli, 285 sistemi di difesa antiaerea, 308 aerei, 293 elicotteri, 5.676 autoveicoli, 18 unità navali e 2.353 droni. Dati già vecchi nel momento in cui vengono diramati considerando gli intensi combattimenti.



Le autorità di Kiev hanno divulgato anche il numero dei militari ucraini dispersi. Sarebbero circa 7mila. Lo ha affermato Oleh Kotenko, Commissario ucraino per le persone scomparse. Secondo il funzionario il 60-65% dei dispersi sarebbe in prigione, gli altri probabilmente deceduti nei combattimenti. Dall'inizio dell'invasione della Russia, l'Ucraina ha rimpatriato 2.235 soldati caduti in mano russa. Dato, quest'ultimo, reso noto dal presidente Volodymyr Zelensky.