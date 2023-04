Trovato il corpo dell'uomo annegato per salvare due ragazzi in difficoltà

Il giovane, Vito Bugliarello, era originario di Floridia (Sr).

Il giovane non aveva esitato ad andare in soccorso dei due uno dei quali era scivolato - forse cercando di farsi un selfie - sulla scogliera in una zona tra Avola e Cassibile non distante dalla spiaggia della Marchesa. Secondo le prime ipotesi, il ragazzo si sarebbe procurato delle ferite serie, tali da non consentirgli di risalire a galla.