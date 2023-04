Moschea al-Aqsa, l'azione repressiva della polizia israeliana: gas, granate stordenti e manganelli

La Moschea al-Aqsa è stata teatro di scontri, dopo l'irruzione della polizia israeliana, nel luogo di culto, per espellere degli “agitatori”. I filmati amatoriali mostrano l'azione degli agenti, in assetto antisommossa, che avrebbero utilizzato “lacrimogeni e granate stordenti” mentre decine di fedeli erano raccolti in preghiera in occasione del Ramadan, nel luogo più sacro per i musulmani di Gerusalemme.

Secondo il movimento islamista palestinese Hamas si tratta di un “crimine senza precedenti”, destinato a infuocare la Striscia di Gaza. Non sono bastate, infatti, le motivazioni della polizia israeliana, che ha detto di essere entrata nella moschea per rimuovere degli “agitatori” che avevano con sé fuochi d'artificio, bastoni e pietre. Il portavoce del presidente palestinese Mahmūd Abbās, Nabil Abu Rudeineh, ha avvertito Israele che il raid nella moschea di Al-Aqsa “supera tutte le linee rosse e porterà a una grande esplosione”.

La reazione dalla Striscia di Gaza, infatti, non si è fatta attendere. Cinque razzi sarebbero stati sparati contro alcune città del sud di Israele: quattro sono atterrati in aree aperte, e non sono state segnalate vittime, mentre uno dei razzi avrebbe colpito una fabbrica nel comune di Sderot provocando danni.

In seguito agli scontri, circa 350 persone sono state arrestate.