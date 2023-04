Napoli, attesa incontenibile a Chiaia è già festa

A Napoli è già festa. A poche ore dal fischio d'inizio tra Napoli e Salernitana, che potrebbe dare la certezza matematica alla squadra di Spalletti del terzo scudetto - nel caso prima al Meazza l'Inter pareggia o vince sulla Lazio -, le strade del centro cittadino si stanno riempendo di tifosi azzurri. In migliaia stanno arrivando alla stazione centrale: cori, canti, bandiere e fumogeni colorati. Tra le vie del centro, colorate d'azzurro, ai residenti si mescolano migliaia di turisti che in questo lungo ponte hanno raggiunto il capoluogo partenopeo anche in vista della probabile festa che potrebbe "scoppiare" tra poche ore.