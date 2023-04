Più la vittoria dello scudetto da parte del Napoli si avvicina, più fervono i preparativi per la grande festa nella città partenopea, compresa l'installazione di decorazioni e allestimenti goliardici come questo cimitero della serie A, comparso nel quartiere "Case Nuove". In un piccolo terreno è stata posizionata una bara e vari crocefissi, uno per ogni squadra avversaria del Napoli in questo campionato.