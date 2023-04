Napoli, le immagini degli scontri tra manifestanti e Polizia per la visita del ministro Piantedosi

Tafferugli in occasione dell'arrivo del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Forum sui beni confiscati in corso alla Stazione Marittima di Napoli. I manifestanti, che già in precedenza avevano tentato di avvicinarsi all'ingresso della struttura venendo però respinti dalla Polizia, hanno avuto un altro contatto con le forze dell'ordine: ci sono stati tafferugli. Uno dei manifestanti è stato visto con una ferita alla testa.

Un lancio di ortaggi è stato effettuato dai manifestanti contro le auto blu in arrivo al Forum, che trasportavano - oltre al ministro dell'Interno - presidenti e gli assessori di diverse Regioni. A scatenare i tafferugli è stato il tentativo da parte dei manifestanti, respinto dalle forze dell'ordine, di consegnare una corona in memoria dei morti nel Mediterraneo. Attualmente, la situazione è ancora tesa ma sotto controllo mentre all'interno della Stazione Marittima stanno per iniziare i lavori.