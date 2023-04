Nel video l'arrivo del missile visto da dentro il carro armato

Nel video diffuso sui canali Telegram si vive l'esperienza dell'arrivo di un missile anti carro a bordo del carro armato stesso, che in questo caso potrebbe essere un T-72B3. Se fosse questo carro è stato molto fortunato ad uscire illeso dall'attacco. I T-72 hanno un difetto di progettazione, i colpi per il cannone sono immagazzinati alla base della torretta. Spesso quando il carro viene colpito innescano una seconda esplosione che fa volare via la torretta dal mezzo, come si vede ormai in molti video provenienti dal teatro bellico ucraino. In questo caso la corazza del mezzo sembra riuscire ad assorbire il colpo ed anche la telecamera continua in qualche modo a funzionare.