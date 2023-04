Nella notte di Londra si svolgono le prove per la cerimonia d'incoronazione di Re Carlo III

200 uomini della Household Cavalry hanno trottato lungo il Mall, nel cuore di Londra per provare il tragitto dell'incoronazione di Carlo III. Le prove per la King's Procession, la processione che accompagnerà il re da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster, il 6 maggio, sono andate avanti fino a tarda notte, attirando l'attenzione di turisti e cittadini. Per molti sudditi quella di Carlo sarà la prima incoronazione alla quale assistono. Quella della regina Elisabetta risale a 70 anni fa e anche se questa sarà in tono minore non ci sono dubbi sulla spettacolarità dell'evento.

La Household Cavalry con i suoi cavalli, i Cavalry Blacks, scorterà la Diamond Jubilee State Coach, la carrozza del Giubileo di Diamante, che trasporterà il re e la regina Camilla nel viaggio di andata. Dotata di tutti i comfort, è ben diversa dalla Gold State Coach, usata dal 1831 in tutte le incoronazioni dei re, su cui i sovrani si accomoderanno per il ritorno a palazzo. Il corteo che li accompagnerà sarà ben più imponente con migliaia di uomini delle forze armate di tutto il Commonwealth e dei territori britannici d'oltremare e rappresentanti tutti i Servizi delle Forze Armate del Regno Unito, insieme alla guardia del corpo del sovrano e ai Royal Watermen.