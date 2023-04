New York: i soccorsi dopo il crollo di un parcheggio a Manhattan. Ci sarebbero dei feriti

Il crollo di un garage nella zona bassa di Manhattan ha causato diversi feriti così riportano i media locali e funzionari addetti alle emergenze aggiungendo che alcune persone potrebbero essere rimaste intrappolate nella struttura. Il secondo piano del garage è crollato sul primo, come riportato da CBS. Il sindaco di New York City, Eric Adams, è stato informato del crollo e si è diretto sul posto per esaminare i danni. Lo ha scritto il suo portavoce su Twitter.

I soccorritori e i funzionari dell'edilizia sono accorsi sul posto, con la polizia che ha invitato i pedoni ad allontanarsi.