"Non ho avuto paura": il video del Papa che esce dal Gemelli

Papa Francesco è stato dimesso questa mattina dal Policlinico Gemelli dove era ricoverato. "Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura". Come si sente? "Ancora vivo, sai", ha detto conversando con i giornalisti appoggiandosi a un bastone ma in piedi. Lei non si è fermato neanche in ospedale hanno osservato i cronisti: "È la cosa più bella sai, fare il prete". Parlando con un altro giornalista suo conoscente, ha commentato: "Hai visto che macello?". "Prima di lasciare la struttura - spiega una nota della Santa Sede -, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico ,Marco Elefanti, l'Assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l'équipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni".