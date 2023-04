Ricucire vite

La manager di successo (sua creazione della prima banca online in Italia) si stanca del virtuale ed inizia a dedicarsi al reale, i detenuti di Lecce, nella sua terra d’origine: “Attraverso bellezza e creatività siamo riuscite a sdoganare la parola carcere”. Luciana avvia una Maison, con all’interno del laboratorio tessile, presto replicato in decine di istituti di pena, prima in Italia e poi all’estero.

Nei giorni scorsi una telefonata inattesa scombussola la sua giornata. Dal Quirinale le comunicano che il presidente Mattarella le conferirà il titolo di Ufficiale per meriti civili. “Lo dedico a mia madre che non era d’accordo per questa mia vocazione/missione. Le dicevo sempre che raddrizziamo le cuciture storte della vita”