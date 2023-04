Nudi a cena e piatti rigorosamente vegani: la nuova tendenza che intriga New York

“Uno spazio libero che celebra l'io” è l'idea dell'artista Charlie Ann Max, fondatrice di Füde Dinner Experience: un viaggio che inizia con gli esercizi di respirazione guidati e passa attraverso la cucina vegana, l'arte, la nudità, appunto. Sedersi a cena nudi, con dei perfetti sconosciuti, è sicuramente un'esperienza che incuriosisce. La sperimentazione, iniziata qualche anno fa, piace e fa tendenza in una New York dove “l'arte” scandisce molti degli eventi in calendario. Nel caso specifico la missione è connettersi con se stessi, ricercare la propria purezza e autenticità. Un processo che avviene necessariamente in connessione con gli altri, dei commensali intesi come il resto del mondo che ci circonda. Il costo di queste “serate particolari” oscilla dai 44 agli 88 dollari e prevede la presenza di facilitatori, ovvero persone esperte in grado di mettere gli ospiti a proprio agio. Il resto è ​​cibo, ricercato, e piacevoli conversazioni fuori dalla propria zona di comfort.