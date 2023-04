La benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco

La "Comunità internazionale si adoperi a porre fine a questa guerra (Russia-Ucraina, NdR) e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo, a partire dalla Siria, che attende ancora la pace". È il messaggio pasquale di Papa Francesco per la benedizione dell'Urbi et Orbi davanti a 100mila fedeli in piazza San Pietro, tutto incentrato sulla pace nel mondo e fra i popoli che devono "crescere in un cammino di fiducia reciproca: fiducia tra le persone, tra i popoli e le Nazioni", ha detto Bergoglio. "Preghiamo per quanti hanno perso familiari e amici e sono rimasti senza casa - ha concluso - possano ricevere conforto da Dio e aiuto dalla famiglia delle nazioni".