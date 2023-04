Paura a Disneyland in California: drago di 14 metri prende fuoco, i video dalla rete

Secondo i resoconti dei media, è scoppiato un incendio al parco divertimenti Disneyland in California. Allo spettacolo dal vivo "Fantasmic!" Un drago alto circa 14 metri ha improvvisamente preso fuoco sabato sera, lo hanno riferito anche diversi media statunitensi. I video che circolano in rete mostrano un drago in fiamme e si sentono gli annunci dell'altoparlante che comunicano "che l'evento non può continuare a causa di circostanze impreviste" ed invitano i turisti a godersi il resto del parco. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ha riferito l'emittente Abc 7, citando come fonte i vigili del fuoco. Inizialmente non c'erano informazioni sui danni causati. La stessa Disney non ha commentato. Le attrazioni sul sito di Anaheim, appena fuori Los Angeles, sono una calamita per i turisti. Il parco descrive "Fantasmico!" come uno spettacolo notturno con effetti speciali e "grandi fuochi d'artificio". Lo spettacolo è un viaggio attraverso l'immaginazione di Topolino: il noto personaggio della Disney combatte contro diversi cattivi, tra cui il drago sputafuoco presente nel film Maleficent.