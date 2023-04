Il Metropolita Pavel agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico

Il patriarca e metropolita Pavlo Lebid della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca, è stato arrestato con l’accusa di spionaggio dall'Sbu ucraina, i servizi di sicurezza del presidente Volodymyr Zelensky. Adesso sarà costretto ai domiciliari e dovrà indossare un braccialetto elettronico ad una caviglia. Pavlo è stato soprannominato “Pasha Mercedes” per la sua inclinazione al lusso. La procura generale di Kiev su Telegram, citata da Unian, ha riservato un durissimo attacco al metropolita, colpevole di aver «offeso i sentimenti religiosi degli ucraini» e di aver «giustificato l’aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina».

Le accuse inoltre sono di «violazione dell’uguaglianza dei cittadini a seconda della loro razza, nazionalità, appartenenza regionale, credenze religiose, e la giustificazione-negazione dell’aggressione armata della Federazione Russa contro l’Ucraina e glorificazione dei suoi partecipanti». Pavel ha naturalmente respinto le accuse dei servizi ucraini (Sbu), ripetendo di essere «contro l’aggressione» ma senza menzionare esplicitamente la Russia: «Non ho fatto nulla per essere accusato. Questo è un caso politico. Non sono mai stato dalla parte dell’aggressione. Sono contro l’aggressione. E ora mi trovo in Ucraina. Questa è la mia terra».

Divario tra le Chiese ortodosse russa e ucraina

La Chiesa ortodossa ucraina ha tagliato i rapporti con Mosca e ha dichiarato la completa indipendenza dalla Chiesa russa. Il 29 marzo doveva essere l'ultimo giorno per il clero ortodosso ucraino filo-russo a lasciare lo storico complesso del monastero rupestre: il Kiev Pechersk Lavra, Il monastero delle grotte di Kiev, è un antico monastero, fondato nel 1051 dai monaci Antonio e Teodosio, sito sul monte Berestov nella capitale ucraina, ospita un ramo della Chiesa ortodossa ucraina tradizionalmente fedele al patriarca Kirill, capo della Chiesa russa.

È emerso come l’ordine sia uno stretto alleato del presidente Vladimir Putin ed è stato accusato di sostenere la guerra contro l'Ucraina. Per questo motivo ai monaci è stato ordinato di lasciare il complesso dei monasteri e i credenti di rito russo si sono radunati per molti giorni davanti gli edifici religiosi per presidiarli e manifestare. Nel frattempo, il ministero della Cultura di Kiev ha intentato una causa contro la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca (UOC-MP) per non aver consentito a un comitato ministeriale di prendere possesso del monastero rupestre.