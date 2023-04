Pechino dispiega le sue navi militari per evacuare connazionali dal Sudan

Pechino ordina un imponente dispiegamento di navi militari per continuare l'evacuazione dei propri connazionali dal Sudan. Il piano è stato reso noto dal ministero della Difesa di Pechino. Il colosso asiatico prosegue così, come già fatto da altre nazioni, a portare via dal paese africano il personale delle ambasciate e i propri connazionali che si trovano in pericolo a causa dei combattimenti tra l'esercito e i paramilitari.

"La situazione in Sudan ha continuato a deteriorarsi", ha dichiarato Tan Kefei, portavoce del ministero della Difesa cinese. Lunedì, la Cina ha dichiarato di aver evacuato in sicurezza un primo gruppo di cittadini, stimando che circa 1.500 suoi cittadini si trovassero ancora in Sudan. La Cina afferma di essere il principale partner commerciale del Sudan, con oltre 130 aziende presenti nel Paese.