Pechino, incendio in ospedale. La fuga dalle finestre con le lenzuola o in bilico sui condizionatori

Si aggrava il bilancio dell'incendio scoppiato nel reparto di degenza dell'ospedale di Changfeng a Pechino. Secondo quanto riporta il Global Times, infatti, sarebbe salito a 29 il numero dei morti. L'ospedale ha sospeso i servizi ambulatoriali e ha negato l'accesso alla struttura, fatta eccezione per i pazienti ricoverati. Intanto le autorità hanno aperto un'indagine che ha portato già all'arresto di dodici persone, compreso il direttore della struttura. “Nella storia di Pechino, questo è il più grande dramma in un ospedale, credo. Mi chiedo cosa possa aver causato questo incendio - ha detto un uomo -. È un ospedale che aveva una buona reputazione”. Le terribili immagini mostrano la fuga dei pazienti dalle finestre. Qualcuno di cala con delle lenzuola altri cercano riparo restando in bilico sui condizionatori appesi alle facciate del nosocomio.