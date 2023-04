Scontri ad Al Aqsa, la polizia israeliana sulla Spianata delle Moschee

Per la seconda notte consecutiva decine di giovani palestinesi si sono scontrati con le forze di polizia israeliane nel complesso della moschea di al-Aqsa, il terzo luogo santo in ordine di importanza per i musulmani, nella Città Vecchia di Gerusalemme.

La polizia israeliana ha fatto di nuovo irruzione nella moschea e ha lanciato proiettili di gomma, granate e gas lacrimogeni per disperdere i fedeli musulmani in una notte particolarmente simbolica: inizia la Pasqua ebraica, siamo alla metà del mese sacro per i musulmani, il Ramadan. Sei persone sono rimaste ferite, secondo la Mezzaluna Rossa palestinese.