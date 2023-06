Porto Rotondo, la celebre passeggiata di Silvio Berlusconi con la bandana

Tony Blair, ospite privato di Silvio Berlusconi in Sardegna, non apprezzò molto la bandana che l'allora Presidente del consiglio sfoggiò durante alcune passeggiate in pubblico. Fu proprio la moglie dell'ex primo ministro britannico a rivelare il retroscena tempo dopo: “Quella sera in Sardegna Tony disse ‘qualsiasi cosa succeda non far sì che mi facciano delle foto vicino a Silvio con la bandana. Stai tu in mezzo, altrimenti la stampa britannica mi uccide’”. A Porto Rotondo, in quel lontano agosto 2004, il Cavaliere fece scalpore con la bandana probabilmente indossata per “via di un probabile trapianto di capelli”.