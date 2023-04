Donna Vita Libertà. Farhadi: "Tre parole basilari per l'umanità a cui non si può non dare ascolto"

E' un momento molto delicato in Iran, ancora alle prese con una protesta cominciata lo scorso luglio con la tragica fine della 22enne curda Mahsa Amini, morta per aver indossato male il velo islamico. Una consistente parte del popolo chiede ancora riforme sociali ed economiche strutturali.

La drammatica crisi sociale cominciata con il rifiuto dell'hijab da parte delle le donne iraniane si è allargata a gran parte della popolazione riunita sotto il movimento Donna Vita Libertà.

Il grande Paese del Medio Oriente guidato dalla teocrazia sciita ha risposto alle manifestazioni con una dura repressione che, anche attraverso i social network, ha rivelato al mondo gravi violazioni dei diritti umani e sofferenza. Artisti, intellettuali e gente comune appoggiano la protesta sia dentro la Repubblica islamica sia fuori, organizzando appelli e manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica verso il cambiamento. In fondo, come ha recentemente dichiarato il regista iraniano Mohsen Makhmalbaf, “il cinema iraniano ha il compito di divenire la voce di un'opposizione che in Iran non c'è”.

A Torino, ospite del Museo nazionale del cinema, il regista due volte premio Oscar per il miglior film straniero “Una separazione”(2011) e per “The Client”(2016) Asghar Faradhi è intervenuto parlando di cinema e della situazione in Iran. Il regista, a cui è stato consegnato il premio Stella della Mole, ha tenuto una masterclass nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana. Lo abbiamo raggiunto al telefono per chiedergli se è vero che anche il cinema può aiutare, in questo difficile momento, il suo Paese.

E' un momento molto importante non solo per i cineasti, in questo momento tutto il mondo della cultura, gli studenti, gli operai, la gente comune, tutti partecipano a questo movimento chiamato Donna Vita Libertà. L'unione che si è creata intorno ad esso sia all'interno del paese che all'estero è molto importante e a mio parere è una cosa da cui difficilmente si potrà tornare indietro.

Vede, in ballo non c'è solo la questione dell'hijab: dagli slogan che si sentono urlare per le strade è evidente che ci sono anche altri temi importanti, il grido è collettivo: il popolo iraniano vuole essere padrone di scegliere del proprio destino, scegliere il proprio modo di vivere. Questo movimento, insieme ai fatti che sono accaduti, ha acceso una luce sulla parte buia della società e una volta che questa parte si è illuminata è difficile tornare al buio, tutto il mondo del cinema: registi, attori, maestranze hanno manifestato per questa libertà e questo mi rende felice e partecipe.

Nei suoi film ha sempre dato spazio alle storie della gente comune, in questo momento lei è negli Stati Uniti per un nuovo progetto, le chiedo farebbe mai un film su Mahsa Amini?

Vorrei precisare che non vivo negli Stati Uniti, sono lì solo per un progetto cominciato un anno fa. Appena avrò finito tornerò a Teheran, quello che farò non lo so ancora, ma è certo che questo movimento influenza non solo me ma tutti gli artisti iraniani, e se prenderò o no in considerazione per un mio film questo momento di crisi del mio Paese, lo saprò solo col tempo.

Il movimento Donna Vita Libertà (Jin Jiad Azadi) riuscirà a cambiare l'Iran? Pensa che la Repubblica islamica dell'Iran ascolterà le istanze del suo popolo per adottare le riforme necessarie? E semmai quando?

In questo momento non si vedono segnali di ascolto, loro non sono molto propensi all'ascolto del proprio popolo, ma la forza di questo movimento fondato su tre parole basilari per l'umanità come Donna Vita Libertà è tale che saranno costretti ad ascoltarli, anche contro la loro volontà, ora è ancora un braccio di ferro tra la forza del popolo e la forza del regime, ma chiunque abbia un minimo di coscienza non può essere sordo a queste tre parole.

Nessuno può prevedere i tempi di quanto sta accadendo ma siamo tutti certi che è un processo che arriverà a conclusione. Tuttavia è una situazione complicata e dare dei tempi è sbagliato, nessuno può sapere quando le cose cambieranno, ma quello che chiede la gente è una richiesta assolutamente umana.

Sono molti gli iraniani che vivono in Italia e anche lei più volte ha dichiarato di essere stato influenzato dal cinema italiano, Fellini, Monicelli, qual è la sua relazione con il nostro Paese?

Nella mia gioventù, ricordo di aver cominciato a fare cinema guardando i film italiani: registi come Fellini, Monicelli mi hanno influenzato sia a livello personale che professionale. Recentemente, durante il lockdown, chiuso in casa ho approfittato per rivedere quei film che più ho amato, sono film molto freschi e quindi ancora molto attuali.



C'è una scena che l'ha colpita in particolare di cui ci vuole parlare?

Sono moltissime le scene, ma una resta nella mia memoria più delle altre. E' il finale del film La Strada di Fellini: quell'omone così grezzo che nella sua solitudine si trova in riva al mare, per me è stata ed è una scena molto potente. Poi tutti i finali dei film di Monicelli, come quello dei Soliti Ignoti quando all'alba, mentre la città dorme e la rapina è andata male, loro si dividono, sconfitti. E' un finale amaro, malgrado il film per tutta la durata sia molto divertente.