Le previsioni meteo di domenica 16 aprile 2023

Nord e Centro Italia

Sulle regioni settentrionali troveremo una nuvolosità estesa e compatta con qualche schiarita alternata a locali e più intensi annuvolamenti. Più compatte le nubi sul nord-est e sulle aree di montagna. Sulle aree di confine ci saranno isolati piovaschi che si trasformeranno in neve oltre i 1200-1400m. Temperature gradevoli in città mentre saranno più fredde in prossimità dei rilievi.

Al Centro Italia la fase di maltempo che ieri ha interessato le regioni tirreniche, in questa domenica si sposta sul settore adriatico, sul basso Lazio e nelle aree appenniniche dove infatti ci saranno piogge e temporali. Su Umbria e Toscana il cielo sarà a tratti nuvoloso. Venti settentrionali e temperature in calo.

Sud e Isole Maggiori

Sulle regioni meridionali sarà una domenica caratterizzata dal maltempo. Pioggia fin dalle prime ore del mattino, inizialmente sul settore tirrenico, poi nel corso della giornata si estenderà al resto del Sud portando anche piogge intense. Venti tesi occidentali sulle aree tirreniche e meridionali, sullo Ionio e sul basso adriatico. Temperature massime prossime ai 20C sulle Isole Maggiori, mentre farà più freddo nelle aree interne.