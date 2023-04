La rabbia dei palestinesi per l'irruzione della polizia israeliana ad Al Aqsa

L'irruzione della polizia israeliana nel terzo luogo sacro dell'Islam durante le preghiere, ieri notte e poi di nuovo stanotte, è considerato un'intollerabile profanazione da molti fedeli musulmani. Per di più in pieno Ramadan.

Molti palestinesi sono scesi in strada per protesta nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, con bandiere, cartelli e striscioni.

Almeno nove razzi sono stati lanciati da Gaza verso il territorio israeliano, Tel Aviv ha reagito con un bombardamento aereo contro basi di Hamas, il gruppo islamista che controlla la Striscia.

Il premier israeliano Netanyahu ha accusato “estremisti” che si sarebbero barricati nella moschea, con pietre, bastoni e fuochi d'artificio.

Il WAQF, l'organizzazione che sovraintende alla Spianata delle Moschee, ha descritto i fatti come “un flagrante attacco all'identità e alla funzione della moschea come luogo di preghiera per i soli musulmani”. Un accordo di lunga data permette ai non musulmani di accedere al sito ma non di pregare. Più volte politici della destra israeliana ed ebrei ortodossi sono entrati sulla Spianata per rivendicarne la sovranità.