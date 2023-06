Quando Angela Merkel attese a lungo Silvio Berlusconi, impegnato al telefono. Finì per spazientirsi

Fu una gaffe che innescò tante polemiche. Protagonista Silvio Berlusconi che ricevette una telefonata poco prima di partecipare alla cerimonia sul ponte sul Reno per la seconda giornata del vertice Nato. A Kehl, in Germania, il Cancelliere Angela Merkel accoglie i capi di Stato e di governo. Berlusconi scende dall'auto e fa cenno alla sua omologa di essere impegnato al cellulare. Merkel sorride e attende. Nel frattempo arriva un altro ospite. Il Cavaliere, però, non sembra liberarsi nell'immediato. Fotografi e cronisti ridono, mentre il Cancelliere di spazientisce e torna dentro.

Più tardi fonti governative avrebbero fatto trapelare che il presidente italiano sarebbe stato trattenuto al telefono dal premier turco, Recep Tayyip Erdoğan, proprio per sbloccare la nomina del segretario generale della Nato.