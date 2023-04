Le previsioni del tempo di sabato 8 aprile

NORD E CENTRO

Sulle regioni settentrionali, tempo stabile sul settore occidentale con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Instabilità in aumento, invece, nelle ore pomeridiane sul Triveneto con possibilità di rovesci. Temperature in aumento più evidente al nord-ovest. Al centro, rapido miglioramento sulla Toscana con ampie aree soleggiate. Rovesci e locali temporali sulle altre regioni con nevicate sulle aree appenniniche a quote comprese tra i 1.100 ed i 1.200 metri. Temperature in diminuzione.

SUD E ISOLE

Iniziali ampie schiarite al sud poi progressivo peggioramento delle condizioni meteo dal pomeriggio con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, sul nord della Sardegna, la Campania, il Molise e la Puglia. Temperature stazionarie e in genere comprese tra 13°C e 18°C. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali.