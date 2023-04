Riprende da vicino lo squalo bianco: attirato dall'esca, il predatore sbatte col naso sulla grata

Ken Kiefer, il fotografo subacqueo di Houston, è l'autore delle meravigliose immagini che immortalano da vicino uno squalo bianco. Il predatore, attratto da un'esca per tonni, finisce in rotta di collisione con la gabbia e sbatte con il naso sulla grata. Immagini nostalgiche considerando che a Guadalupe, in Messico, non è più possibile immergersi con i grandi squali bianchi. Il governo ha deciso di fermare il flusso delle barche turistiche e le relative immersioni. L'area è stata interdetta sia al pubblico sia agli scienziati.