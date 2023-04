La violenta rissa con bastoni e coltelli a Modena che ha ucciso un giovane pakistano

La violenta rissa con bastoni e coltelli che ieri a Modena ha portato alla morte di un 16enne pakistano, oltre al ferimento di altri due giovani connazionali(uno è grave), avrebbe origini da ricercare proprio in Pakistan, ovvero in dissidi nel paese d'origine che avrebbero coinvolto una o più persone che a Modena hanno poi preso parte allo scontro.

Questa la più importante novità dalle indagini del giorno dopo sulla morte del giovane, giunto in terra emiliana lo scorso febbraio da minorenne non accompagnato e per questo accolto in una struttura gestita dalla fondazione San Filippo Neri.

Gli inquirenti, sul caso stanno lavorando i carabinieri, al momento non escludono nemmeno un regolamento di conti tenendo appunto conto di questa novità emersa nelle ultime ore. Non sono al momento noti i motivi dei dissidi nati in Pakistan e trasformatisi in tragedia ieri a Modena, pare invece che le persone che hanno preso parte alla rissa fossero tutte pakistane.