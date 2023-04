Ritorno al passato in Perù: un antico rituale Inca per richiamare i turisti

Un antico rituale Inca in onore del dio-sole è stato rievocato venerdì a Lima, sperando di aumentare il turismo dopo mesi di proteste in tutto il Perù.



L'Inti Raimi viene solitamente eseguito al solstizio d'inverno di giugno, ed è stato portato nella capitale insieme a uno spettacolo di luci.



La presidente peruviana Dina Boluarte ha detto che è stata una "celebrazione" per il potente impero Inca.



All'inizio di quest'anno un movimento di protesta antigovernativo si è sviluppato nel paese.



La città di Cusco, dove si trova la cittadella di Machu Picchu, ha evacuato i turisti e tenuto chiuso l'accesso alle rovine per settimane tra gennaio e febbraio.



Il sito più iconico del Perù deve ancora riprendersi in termini di numero di visitatori.



Secondo gli storici, gli Inca credevano che ogni anno il solstizio d'inverno segnasse la rinascita di un dio del sole, che li osservava dall'alto e decideva dei loro raccolti.



I partecipanti alla celebrazione si sono vestiti con gioielli d'oro e d'argento, tra teatro, danza e sacrifici di lama simulati.



I conquistatori spagnoli e i sacerdoti cattolici romani vietarono la celebrazione nel XVI secolo, ma i fedeli mantennero vivo il rito con piccole feste sotterranee.