Robot crolla a terra dopo 20 ore di lavoro. Non solo gli umani, anche gli umanoidi hanno un limite

Ha esaurito le forze, divorate da 20 ore di attività continuativa. Sebbene siano stati progettati per lavorare incessantemente, anche i robot mostrano le proprie fragilità. Nello specifico il video riprende “Digit”, una creatura di Agility Robotics impegnata nell'imballaggio e lo spostamento di scatole. Il movimento è assiduo, ripetitivo, logorante. Il filmato, velocizzato, mostra la “quotidiana” occupazione dell'umanoide e il malfunzionamento inaspettato. “Digit” crolla a terra, esausto. Un incidente destinato a mettere in discussione l'industria della robotica. Come gli umani, anche i robot hanno bisogno di riposo. Pur non avvertendo la fatica, il deterioramento delle componenti robotiche segnano il limite. In un futuro prossimo, forse, anche i robot impiegati in lavorazioni usuranti andranno tutelati.