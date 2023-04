In attesa di Roma-Feyenoord, transennata la fontana della Barcaccia per evitare atti di vandalismo

Attenzione alta da parte delle forze dell'ordine in previsione del match di domani sera tra Roma e Feyenoord, all'Olimpico, dove si sfideranno per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, la “Fontana della Barcaccia”, a piazza di Spagna, e la Fontana di Trevi sono state transennate dalla polizia. A piazza di Spagna sono stati dispiegati numerosi agenti e tre camionette per proteggere il monumento danneggiato dai tifosi del Feyenoord nel 2015.