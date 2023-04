Roma-Feyenoord, alta tensione in vista del match di questa sera, capitale blindata

Si scalda il pre-partita tra le frange più estreme delle tifoserie a poche ore dal match di Europa League tra Roma e Feyenoord. Alcuni ultrà olandesi dei Rotterdam Radicals sono arrivati nella Capitale e promettono di dare battaglia. Anche per questo in diversi punti strategici sono presenti camionette della polizia con agenti in tenuta antisommossa. L'obiettivo è evitare una guerriglia urbana tra i supporter del Feyenoord e i tifosi giallorossi che, nelle scorse ore, si erano presentati nei pressi di un pub del Colosseo dove alcuni ultrà olandesi erano entrati a bere. Al momento non si segnalano scontri.