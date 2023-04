Rubarono un orologio di lusso a Charles Leclerc, 4 arresti

Nella prima mattinata di oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Viareggio, in provincia di Lucca, supportati da militari del Comando Provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno tratto in arresto 4 persone, tre uomini ed una donna, destinatari di una misura cautelare restrittiva richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lucca. I quattro soggetti sono indagati a vario titolo per la rapina di un prezioso orologio compiuta a Viareggio il 18 aprile dello scorso anno ai danni del pilota automobilistico Charles Leclerc

Secondo l'indagine, protrattasi per diversi mesi, i soggetti destinatari del provvedimento cautelare hanno sia ideato che eseguito il furto di un orologio realizzato da una prestigiosa azienda svizzera ed il cui valore stimato risulta essere assai ingente. L'attività investigativa dei Carabinieri di Viareggio ha consentito di ipotizzare la riconducibilità della condotta - oltre ai due autori materiali della rapina, che utilizzavano uno scooter di grossa cilindrata, intestato ad un prestanome - anche da altri due soggetti, un uomo di 39 anni ed una donna di 29 anni, che viaggiavano a bordo di un suv preso a noleggio a Napoli. In particolare, la coppia a bordo dell'auto si ipotizza abbia fornito supporto ai complici che viaggiavano sullo scooter occupandosi dapprima del pedinamento della vittima, avvenuto da Forte dei Marmi fino a Viareggio, e poi agevolandone la fuga impedendo alla parte offesa - con varie manovre - di inseguire i presunti complici negli istanti successivi alla consumazione del reato.

Nella stessa notte in cui fu rapinato Leclerc a Viareggio una giovane coppia, residente a Lucca, mentre transitava a piedi per le vie del centro storico di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, sarebbe stata avvicinata da uno degli indagati, il quale con violenza e percosse avrebbe cercato di strappare dal polso dell'uomo un orologio del valore di 40.000 euro, senza peraltro riuscire nell'intento. Ci sono altri indizi a carico di due degli odierni destinatari di provvedimento cautelare anche in relazione ad una rapina consumata a Forte dei Marmi ad agosto 2021 ai danni di un turista di nazionalità francese che, con violenza e sotto minaccia di una pistola, con la quale venivano anche esplosi in aria colpi che successivamente si rivelavano "a salve", subì lo strappo dal polso del suo orologio del valore di 80.000 euro. Valutati gli elementi e le fonti di prova, la Procura della Repubblica di Lucca ha richiesto ed ottenuto per i quattro soggetti indagati - tutti originari del centro storico di Napoli - il provvedimento cautelare della custodia in carcere. Nel corso dell'esecuzione della misura sono state inoltre effettuate perquisizioni domiciliari delegate durante le quali sono stati rinvenuti e sequestrati - a carico dì uno degli indagati - due orologi di pregio, sulla cui provenienza, allo stato non giustificata, saranno svolti ulteriori approfondimenti investigativi, nonché la somma in contanti di circa 23.000 euro.