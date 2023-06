Navalny ricompare in video: contro di me nuove accuse di terrorismo

Dopo mesi in cui sono circolate voci allarmanti sul suo stato di salut e , Alexei Navalny è riapparso in collegamento video mercoledì durante l'udienza per un nuovo processo a suo carico davanti a un tribunale di Mosca. È l’ennesimo procedimento incardinato contro di lui dalla giustizia russa.

Il leader dell'opposizione russa, citato dall'agenzia Tass, ha detto che contro di lui è stata aperta una nuova inchiesta con l'accusa di "terrorismo", oltre a quella già esistente di "estremismo": "Gli investigatori mi hanno detto che un nuovo caso è stato aperto separatamente contro di me e che verrò processato da una corte militare".

Navalny ha denunciato oggi "l'assurdità" delle accuse di "estremismo" nei suoi confronti. Le autorità “hanno mosso un'accusa assurda per cui rischio una condanna fino a 35 anni” ha dichiarato nelle osservazioni iniziali trasmesse prima dell''udienza a porte chiuse, definendo l'accusa una “beffa”.

Alexei Navalny è già stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere per violazione della libertà vigilata. Lo scorso anno, il grande avversario di Vladimir Putin ha subito un'altra condanna a nove anni di reclusione che sta scontando in un carcere di massima sicurezza a 250 chilometri a est della capitale russa.