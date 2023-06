San Babila gremita, Berlusconi sale sul predellino e annuncia la nascita del “Popolo della Libertà”

È il 18 novembre 2007 quando in piazza San Babila, nel centro di Milano, Silvio Berlusconi mette fine a Forza Italia annunciando la nascita di un nuovo soggetto politico. In televisione il Cavaliere sale sul predellino dell'auto e annuncia sorprendendo di nuovo tutti. “Oggi nasce ufficialmente un nuovo grande partito del popolo delle libertà: il partito del popolo italiano. Anche Forza Italia si scioglierà in questo movimento. Credo che la gente sia tutta con questa idea di unità. Gli elettori sono più avanti di noi. Gli italiano che amano la libertà vogliono dire basta alla vecchia politica”. È e sarà ricordato come il “Discorso del predellino”.