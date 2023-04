Schlein a Riano: "Faremo una campagna per il diritto alla casa, il governo ha tagliato i fondi"

“Il governo ha tagliato i fondi per il supporto all'affitto, non si spiega. Viene da pensare che non capiscano le difficoltà delle famiglie. Ci batteremo per più case popolari, per il sostegno all'affitto. Su questo stanno già lavorando dei sindaci, come Sala e Nardella. Faremo una grande campagna del Pd sul diritto alla casa”.

Lo dice, Elly Schlein, a margine della segreteria Pd in corso a Riano (Roma), cui partecipano per la prima volta i rappresentati dei giovani democratici e delle giovani democratiche. “Ci stiamo confrontando e ascoltando per capire quale metodo di lavoro dare alla segreteria” ha poi aggiunto la leader dem, raccontando la riunione. “Per la prima volta, in segreteria c'è una delega specifica per il diritto alla casa”, affidata a Pierfrancesco Majorino, ha infine ricordato Schlein.