Scoperta una nuova barriera corallina incontaminata alle Galapagos

Una spedizione scientifica ha scoperto una barriera corallina di cui fino a questo momento si ignorava l’esistenza al largo delle isole Galapagos.

Lo ha annunciato Josè Dàvalos, ministro dell’Ambiente dell'Ecuador: “Le Galapagos ci sorprendono ancora!” ha esclamato in un post su Twitter.

Finora gli scienziati credevano che l'unica barriera corallina delle Galapagos sopravvissuta agli effetti del fenomeno di El Niño nel 1982 e 1983 fosse la “Wellington”, lungo la costa dell'isola di Darwin. La nuova scoperta, sottolinea il ministro, dimostra che altri coralli sono sopravvissuti.

El Niño è un fenomeno climatico che si verifica periodicamente nell'Oceano Pacifico e che porta a un anomalo riscaldamento delle acque oceaniche. El Niño influenza il clima sull'intero pianeta e, secondo gli scienziati, lo sbiancamento dei coralli è uno degli effetti causati dall'innalzamento eccessivo delle temperature.

VEDI ANCHE

Questo è il suono della barriera corallina

Il mare è troppo caldo, la Grande Barriera Corallina perde i suoi colori

La barriera appena localizzata si trova su una dorsale sottomarina a 400 metri di profondità, è lunga circa 2 chilometri e più del 50 per cento del suo corallo è vivo.

Si tratta di una scoperta eccezionale secondo Stuart Banks, ricercatore marino della Charles Darwin Foundation, che ha partecipato alla spedizione: "Non abbiamo mai trovato barriere coralline così estese e sviluppate a questa profondità” e la cosa affascinante è che questo corallo ha migliaia di anni ed è “essenzialmente incontaminato, a differenza di quello che si trova in molte altre parti degli oceani del mondo".

L'anno scorso l’Ecuador ha ampliato la riserva marina delle Galapagos di 60.000 km quadrati, un'estensione rispetto ai 138.000 km quadrati già esistenti, per proteggere le specie migratorie in via di estinzione tra le Galapagos e l'isola Cocos in Costa Rica.

Le Galapagos, celebri per aver ispirato la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin, ospitano anche tartarughe giganti, albatros, cormorani e altre specie, alcune delle quali sono a rischio estinzione.

La barriera corallina è stata scoperta grazie a un veicolo denominato Alvin, capace di scendere fino a 3.000 metri di profondità a partire dalla nave Atlantis, nell'ambito della spedizione scientifica Galapagos Deep 2023.