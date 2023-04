Sei giorni su un'isola deserta senza cibo né acqua, in salvo 11 pescatori indonesiani

Sei giorni su un'isola tropicale.

Ma non è stata una vacanza, quella di undici pescatori indonesiani vittime di naufragio e rimasti intrappolati per quasi una settimana senza cibo né acqua su una remota isoletta dell'Australia occidentale.

La disavventura per loro è finita bene: i naufraghi sono stati salvati il 17 aprile dalle autorità marittime australiane, portati in terraferma e rifocillati. Ma altri nove pescatori sono ancora dispersi.

Tutto è iniziato con l'arrivo del ciclone tropicale Ilsa, il più violento nell'area da almeno 14 anni. Due barche da pesca indonesiane sono state colpite dalla tempesta, una delle due è affondata e solo uno dei membri dell'equipaggio è sopravvissuto, aggrappato per 30 ore a una tanica nell'oceano, prima di essere prelevato dai pescatori dell'altra barca. Di altre nove persone non si ha più notizia.

La seconda barca, pure in difficoltà, si è poi spiaggiata sull'isola - bellissima, ma priva di acqua potabile e risorse alimentari. Qui i sopravvissuti sono rimasti per sei giorni, prima che un aereo di sorveglianza potesse individuarli e le autorità australiane spedissero un elicottero a recuperarli.

L'isola si chiama Bedwell Island e si trova a circa 330 chilometri a ovest della città di Broome, nell'Australia occidentale, e fa parte di una serie di barriere coralline note come i Clarke Reef.