Sempre di più i viaggiatori a due ruote: calcolato in 4 miliardi di euro il volume d'affari

I dati parlano chiaro: nel 2022 sono stati più di 33 milioni i turisti che hanno scelto di girare l'Italia in bicicletta. L'impatto economico è stimato in circa 4 miliardi di euro. Il cicloturismo non può più essere definito un settore “di nicchia”, ma dimostra una crescita superiore a molti altri comparti dell'economia.

Una crescita testimoniata anche dall'interesse suscitato dalla seconda edizione della Fiera del Cicloturismo, organizzata a Bologna da Bikenomist: le presenze sono aumentate del 30 per cento, rispetto alla prima edizione milanese.

Circa 90 espositori - tra tour operator, produttori di bici e accessori, destinazioni turistiche, case editrici specializzate - hanno occupato i padiglioni dello spazio “DumBo”, nato da un progetto di rigenerazione urbana di uno scalo ferroviario, oggi trasformato in centro socio culturale.

Anche la scelta di questo spazio è perfettamente in sintonia con l'idea di sostenibilità ambientale, che spinge milioni di persone a salire in sella per scoprire il proprio territorio, o nuovi spazi inesplorati.

Nell'epoca dei cambiamenti climatici e dei continui disastri ambientali, la bicicletta si afferma come il mezzo più ecologico, economico e sostenibile.

Così, per arrivare alla Fiera del Cicloturismo si poteva usare la bici, potendo contare su un parcheggio custodito e dotato di assistenza tecnica, per risolvere piccoli problemi meccanici. Un parcheggio da 500 biciclette, nello spazio che avrebbero occupato appena 50 automobili, senza il minimo ingorgo stradale di fronte ai cancelli. Un modello sicuramente vincente, che potrebbe essere adottato in tante grandi manifestazioni, oggi fonte di disagio per visitatori e residenti.

Ma si può tracciare un identikit del cicloturista? Probabilmente no, visto che tra gli stand della fiera di Bologna si sono viste famiglie con bambini, pedalatori abituati alle salite e alla fatica, persone che solo grazie alla pedalata assistita si sono convinte a salire in sella. Perché tutti, ma proprio tutti, possono fare un viaggio in bici.

Qualche indicazione, però, la dà il rapporto “Viaggiare con la bici 2023”, realizzato da Isnart, per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio con Legambiente.

Il cicloturista – si legge nella ricerca - ha un’età media compresa tra i 28 e i 57 anni (71%), ma c'è anche una consistente quota di baby boomers (tra i 58 e i 72 anni), che hanno una maggiore capacità di spesa rispetto ai più giovani.

Un cicloturista su 3 viaggia in coppia, 1 su 5 da solo o con gli amici.

Si alloggia prevalentemente in hotel (il 28%), strutture agrituristiche (11%) e camping (7%), meglio se offrono servizi per la bicicletta.

La motivazione che spinge verso questo tipo di vacanza è soprattutto l'amore per la natura (per il 22%), poi l'offerta artistica e culturale (16,5%) e l'enogastronomia di qualità (15,2%).

Praticamente parliamo di tutte le eccellenze italiane, che dimostrano come nel nostro paese le potenzialità di crescita del cicloturismo siano ancora ampiamente inespresse.