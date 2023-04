Si barrica in casa e spara. Sui social posta un video "mi hanno avvelenato"

"Vogliono uccidermi e mi hanno dato del cibo sigillato con veleno per topi". Ad affermarlo, in un video pubblicato sui social, un 33enne che ieri a Catania si è barricato in casa e ha esploso dei colpi di pistola.

Il 33enne si è consegnato alla polizia dopo avere a lungo parlato con personale delle volanti e della squadra mobile della Questura di Catania, che è stato supportato, nella fase finale, da negoziatori arrivati da Palermo. Gli investigatori hanno successivamente trovato e sequestrato nella casa la pistola utilizzata dall'uomo. A convincerlo è stato un poliziotto mediatore psicologo, dell'unità speciale giunto a Catania da Palermo. Secondo quanto si è appreso temeva di essere stato avvelenato ed era in forte stato di disagio psicofisico.