Si scava nel cratere: bombardamento nella regione di Zaporizhzhia: "Distrutto tempio del 1906"

Un attacco missilistico notturno sul villaggio di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia: il blitz russo nei giorni della Pasqua ortodossa.

Nel video i cittadini che cercano di salvare il possibile dopo il bombardamento di una chiesa: le icone religione accanto al cratere di una bomba.

Secondo il post, sui social ucraini "Uno dei razzi ha colpito e distrutto il tempio costruito nel 1907, 117 anni fa".

"Le persone cercano di salvare le cose più preziose che sono sopravvissute".

La Pasqua ortodossa non ha portato alcuna tregua in Ucraina. Anzi, sono proprio le chiese a venire bombardate in una festa macchiata di sangue per il secondo anno consecutivo senza pace, per il Paese. I filorussi hanno denunciato che la scorsa notte razzi ucraini sono caduti vicino alla Cattedrale della Trasfigurazione di Donetsk, provocando un morto e due feriti mentre era in corso la veglia pasquale. Secondo gli ucraini invece, sono i russi ad aver distrutto con un missile la chiesa ortodossa di San Michele Arcangelo a Kushuhum, nella regione di Zaporizhzhia, tenuta vuota proprio per il timore di attacchi.

Due persone sono rimaste ferite per un altro attacco dell'artiglieria russa sulla chiesa di Nikopol. Due diciottenni sono invece rimasti uccisi in un bombardamento su Snigirevsky, nella regione di Mykolaiv, che ha danneggiato due scuole, un ospedale e alcuni condomini.

Ma il punto più caldo della guerra continua a restare in ogni caso la battaglia per Bakhmut, dove i soldati ingaggiano combattimenti sanguinosi "senza precedenti", secondo i militari ucraini che tentano ancora di resistere all'avanzata delle milizie di Wagner, ormai racchiusi in sacche di resistenza in alcune zone della città ormai diventata quasi tutta macerie.

A Sloviansk 15 morti

Intanto, è salito a 15 il numero di morti nell'attacco russo a Sloviansk dello scorso 14 aprile, di cui 10 solo nelle macerie del palazzo centrato da un missile russo. La pioggia di bombe e gli scontri al fronte sembrano far cadere nel vuoto l'ennesimo appello del Papa, che in occasione della Pasqua ortodossa aveva rivolto il suo pensiero ai "fratelli e sorelle in Russia e in Ucraina" affinché "il Signore gli stia vicino e li aiuti a fare per la pace". Ma Kiev e Mosca restano fermi sulle loro posizioni.