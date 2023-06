Silvio Berlusconi canta con Mariano Apicella “Meglio 'na Canzone”

Alle feste nelle ville di Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio amava duettare con il cantante napoletano Mariano Apicella. Sono numerose le esibizione del duo, con il chitarrista amante del repertorio cantautoriale e con un debole, ovviamente, per le canzoni partenopee. In queste immagini del 2008, Berlusconi e Apicella intonano il brano “Meglio ‘na Canzone”. L’anno successivo le performance del premier sono state raccolte dalla celebre rivista di musica Rolling Stone, sezione Italia: il Cavaliere è una rockstar “per evidenti meriti dovuti a uno stile di vita per cui la definizione di rock & roll va persino stretta”.