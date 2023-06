Berlusconi e il dispiacere per la vendita del "suo" Milan

La relazione d'amore tra il Cavaliere e i rossoneri finisce nel 2017. Una passione iniziata nel 1986, durata più di 30 anni. Nel periodo in cui era il “proprietario” di maggioranza del club milanese, il suo Milan vinse ben 29 trofei ufficiali: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Coppe Campioni/Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe europee e 1 Mondiale per Club.

Finisce così l'era d'oro del Milan sotto l'ala berlusconiana. Il suo commiato in una lettera: "Ancora grazie a tutti. Lascio, dopo più di 30 anni, la titolarità e la carica di presidente dell'A.C. Milan. Lo faccio con dolore e commozione, ma con la consapevolezza che il calcio moderno, per competere ai massimi livelli necessita di investimenti e risorse che una singola famiglia non è più in grado di sostenere..."