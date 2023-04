Aiutiamo la Terra anche con una piccola azione. Il satellite misurerà quale effetto ha avuto

“I satelliti di osservazione della Terra sono essenziali per capire lo stato di salute del nostro Pianeta. Forniscono parametri sulla copertura delle foreste, sullo stato degli oceani e dell'inquinamento dell'aria, che ci dà una indicazione di emergenza crescente non solo legata a livelli mai raggiunti e che solo in migliaia o in centinaia di anni potrebbero essere riassorbiti se non c'è un'azione urgente da parte di tutti. Abbiamo indicazioni sull'innalzamento dei mari, che sta passando progressivamente da 3,5 millimetri in media a un trend di 4,5 millimetri l'anno. Sono dati che ci dicono che la scorsa estate è stata la più calda mai registrata, che il 2022 è stato il secondo anno più caldo registrato in decenni e che ci confermano misure allarmanti sulla siccità. In Italia lo abbiamo visto nella zona del Po, per esempio, e la condizione dei ghiacci con una forte riduzione in termini di copertura nevosa sulle Alpi e in Abruzzo.

Abbiamo visto sicuramente tutti che nel periodo del covid, con il minore utilizzo dell'auto, si riducono alcuni elementi essenziali collegati alla qualità dell'aria: da un satellite sentinella della famiglia Copernicus abbiamo visto riduzioni di circa il 50% dei livelli di ossido di azoto sulle principali città europee, che ora sono ritornati ai livelli medi pre-covid. Questo fa capire anche ai non specialisti quanto anche azioni singole da parte dei cittadini possano aiutare ad avere un impatto.

Forse non tutti sanno quanto lo Spazio sia parte integrante della vita di tutti i giorni. Tutti siamo abituati a vedere le informazioni meteo a guardare le previsioni sul telefonino, ma non tutti sanno che effettivamente dati importanti come quelli relativi alla qualità dell'aria oppure allo stato di radiazione del Sole li usiamo anche per sapere quale tipo di crema dobbiamo mettere quando andiamo sulla spiaggia.

Sicuramente ci può creare non solo una maggiore coscienza sulla necessità di un intervento di ognuno di noi sul tema ambiente e clima, ma anche una coscienza del fatto che oggi non tutto è solo negativo, non solo il rapporto delle Nazioni Unite sul clima ci indica un'evoluzione allarmante su alcune tematiche, ci dice che se si fa qualcosa a livello individuale, si può misurare con il satellite quale effetto ha avuto quel qualcosa.