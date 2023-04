Soldati agonizzanti, video del terribile ospedale da campo per le forze armate ucraine a Bakhmut

Un video terribile che ricorda la prima guerra mondiale, con le sue trincee, i soldati feriti e le cure difficili in condizioni spesso disperate.

E' il filmato diffuso dal canale Telegram di guerra ucraino "Vorposte", immagini di dolore e di sofferenza, nella difficoltà di poter ricevere le cure minime che a volte fanno la differenza tra la vita e la morte.

Le immagini parlano chiaro: una luce molto fioca, illumina una branda improvvisata, non si vedono attrezzature mediche sofisticate, solo soldati che cercano di dare sollievo ad un soldato sdraiato che si lamenta. Di sfondo, nel buio, alla fine del video si scorgono altri militari ucraini sdraiati, in attesa.

Funzionari ucraini hanno affermato di recente che l'attenzione russa nella regione orientale di Donetsk si è leggermente spostata, ma sono la città di Bakhmut e le città di Mariinka e Avdiivka, a rimanere al centro degli assalti russi. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha detto che ci sono stati 47 attacchi aerei da parte russa nelle ultime 24 ore e più di 30 attacchi di terra sono stati respinti con "azioni offensive senza successo in direzione di Novomarkove e Khromove".

E sul fronte russo, il capo del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, ha sostenuto che a suo parere l'Ucraina lancerà una controffensiva a Bakhmut nelle prossime due settimane, una volta che il terreno si sarà asciugato abbastanza da permettere ai carri armati e agli altri veicoli pesanti di spostarsi liberamente sulle strade. "Il nostro compito è quello di ridurre al minimo l'esercito ucraino e impedirgli di organizzare una controffensiva", ha affermato Prigozhin.